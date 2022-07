Chinel(le)s: où sont les femmes?

Globalement, les femmes sont nettement sous-représentées dans notre folklore. Sur l’ensemble des manifestations reprises au Patrimoine culturel immatériel (PCI), les femmes sont absentes de plus de la moitié d’entre elles et, pour le reste, jouent bien souvent un rôle mineur.

Sujet toujours sensible: on se souvient du tollé soulevé à la veille de la dernière marche St Feuillen, lorsqu’une femme a brigué un poste de tambour-major.

Pourtant, en ce qui concerne les Chinels, de rares photos et d’encore plus rares mentions écrites prouvent qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Présent dans l’assemblée, Roger Collard, 94 ans et fils de Chinelle, en témoigne: "Les femmes dansaient avec les hommes. Mais sur une photo, on voit un groupe de femmes chinelles seules en bas de l’avenue Albert 1er" .

Alors, pourquoi ont-elles disparu? Harcèlement? Misogynie? Certains prétendent qu’elles ont été "interdites de cortège en raison de relations équivoques…" Tout en déplorant une véritable omerta dans la presse locale de l’époque, Luc Baufay évoque une montée en puissance du machisme, conséquence de la crise économique de l’entre-deux-guerres.

Et demain? Pour lui, "chacun peut faire à sa mode, pour autant que le costume soit respecté, de même que l’esprit des soces."