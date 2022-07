Autoroute de l'eau de Florennes à Beauraing: le point sur les difficultés

L’autoroute de l’eau, voilà bien un sujet qui est revenu souvent, si pas à chaque conseil communal d’Hastière. Petit rappel: de Florennes, lieu de la captation de l’eau, jusqu’à Hastière, le chantier a avancé sans heurt. À Hastière, ce fut une autre paire de manches. En particulier du côté de Blaimont, quand on a ouvert la chaussée qui venait de recevoir un nouveau tapis. Les travaux ont semblé chers et manquant de coordination. Qui était responsable: l’entrepreneur ou le SPW? On n’a jamais su le fin mot.