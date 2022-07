Augmentation du prix des repas dans les écoles de Somme-Leuze

À l’ordre du jour également, le compte du CPAS pour 2021. Il se clôture, à l’ordinaire, avec un excédent de 64770,10€.

Le conseil a entendu la présidente Fournaux présenter un projet que le conseil de l’action sociale a décidé le mois dernier, à savoir le dépôt d’une candidature du développement d’un espace communautaire, dans le cadre du nouvel appel à projets du Service public de Wallonie "développement d’un espace communautaire". Ce projet vise à renforcer la Maison des aînés existante afin d’augmenter la qualité et la capacité d’accueil du service, et les particularités de cet appel à projet, destiné notamment à un public non aîné mais isolé.

Quant à l’échevin des travaux, il a présenté un marché Ureba, visant la salle polyvalente de Sinsin. Deux lots concernent la toiture dont le coût est estimé à 52772,64 € TVAC et les menuiseries extérieures, estimé à 21363 €, soit un total TVAC de 74136 €.

Le SPW interviendra à raison de 15138 € pour le lot toiture et à 9355€ pour le lot menuiseries. Il n’en coûterait ainsi à la Commune qu’un peu moins de 50000€.

Le conseil, enfin, a approuvé les actions s’étalant de 2023 à 2025 du contrat rivière Ourthe.