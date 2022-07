Un éco-hameau à Dorinne? Les craintes des riverains

Une première réunion d’information s’était tenue le 15 septembre pour présenter globalement le projet aux Dorinnois. La seconde, qui concernait spécifiquement la halle villageoise et la placette publique, a été donnée ce 28 juin au Cercle Saint-Fiacre.

"La halle ferait 100m², bénéficierait de panneaux solaires et serait gérée par une ASBL à fonder entre des gens de l’éco-hameau et d’autres personnes du village. Cela de manière écologique, avec des containers pour trier les déchets, une zone de compostage, des réservoirs d’eau de pluie" , expose Dominique Thibaut, le porte-voix.

Précision sollicitée, la halle appartiendrait à l’ASBL et les porteurs voudraient la co-construire avec les habitants du village. Un défi pas gagné d’avance. Des subsides sont par ailleurs convoités auprès de la Province pour percevoir un montant maximal de 50000 € car la structure telle que souhaitée coûterait environ 90000 €.

Crainte de l’eau… et des «bobos de Bruxelles»

Mais la population était visiblement plus inquiétée par les épisodes d’inondation fréquemment subis par le pré de la Motte que par la halle dont il était censé être question ce soir-là. "Quand il commence à pleuvoir, c’est un torrent d’eau qui se déverse depuis le Sud-Ouest dans le champ. À partir du moment où vous déstructurez la terre, vous aurez de l’érosion" , relève un participant à la réunion. Pour ne citer que lui.

La crainte d’une mauvaise intégration au village trottait aussi dans la tête de certains. " Un habitat groupé, ça peut faire peur. Moi, ça m’interpelle" , commente une riveraine de longue date. Plus loin, un autre se demande s’il s’agira de "bobos de Bruxelles, parce qu’il ne faudrait pas faire un procès au fermier du coin qui les empêche de dormir" .

Thomas et Suzanne, l’un des couples intéressés par le projet, ont de ce fait tenu à prendre la parole pour clarifier les choses. " Oui, je suis un Brusseleer. Mais je viens dans la région depuis 10 ans, je fais chaque année le trail d’Evrehailles et je trouve la région magnifique. Je me pose plein de questions et la première, de ne pas être vu comme un extraterrestre. Personne n’a envie de se sentir exclu" , intervient l’homme. Les esprits s’apaisant, un nouvel arrivant clôturera la séance en disant que lorsque quelqu’un s’installe quelque part, on n’est pas obligé de tout connaître.