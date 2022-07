Outre les brasseries fidèles au rendez-vous, l’événement accueille cette année 12 nouveaux stands. Au total, près de 40 brasseries proposeront aux visiteurs leurs meilleurs produits, parmi lesquels quelques exclusivités et nouveautés. Namur Capitale de la Bière explorera toutes les facettes de la boisson préférée des Belges à travers de nombreux ateliers et animations: dégustations à l’aveugle, démonstrations de brassage, masterclass sur les beer cocktails et bien d’autres.

L’offre gourmande s’étoffe, elle aussi,. Les visiteurs pourront cette année se régaler à travers un grand choix de foodtrucks variés et locaux.

Les organisateurs proposeront enfin des animations pour les enfants et les familles ainsi qu’une programmation artistique festive. Concerts et fanfares itinérantes enflammeront le site et ses deux scènes pendant tout le weekend.

Pour les organisateurs, cette édition anniversaire sera l’occasion de se remémorer les nombreuses rencontres et anecdotes qui ont jalonné l’histoire du festival. Des montages pluvieux aux échanges avec les artistes et brasseurs, en passant par les belles amitiés nées avec certains visiteurs venus parfois de loin.

Dates et horaires: vendredi 8 juillet de 15h à 1h, samedi 9 juillet de 11h à 1h et dimanche 10 juillet de 11h à 20h.

www.namurcapitaledelabiere.be