Les zouaves fêteront leur 5e anniversaire

Cette année, la marche Saints Pierre-et-Paul de Thy-le-Château sera marquée par un anniversaire : celui du 25e anniversaire de la compagnie des zouaves. À cette occasion, la compagnie, au grand complet, sera de sortie, dès le samedi après-midi. « Afin de regrouper les trois compagnies en un seul endroit, un chapiteau sera installé sur le ballodrome », annonce Yves Canevat, président de la compagnie Saints Pierre-et-Paul. « De la remise des costumes à la retraite aux flambeaux, tout sera centralisé au même endroit avec des soirées organisées du vendredi au lundi », poursuit-il.. Cette année, deux médailles de septante années de marche seront remises à Jules Herbaux et à Maurice Bayenet respectivement voltigeur et sapeur au sein de la compagnie Saints Pierre-et-Paul. Le président précise encore que le centre du village sera fermé par des bolars du dimanche à 7 h 30 au mardi à 7 h pour des raisons de sécurité. Sa : 13 h, sortie des corps d’office des trois compagnies dans les différents quartiers ; 13 h 30, réception au chapiteau à l’occasion du 25e anniversaire de la compagnie des zouaves ; 14 h 30, sortie de la compagnie des zouaves à l’occasion de son 25e anniversaire. Di : 9 h, grand-messe militaire avec la participation des trois compagnies. 10 h 15, prise des drapeaux à l’ancienne maison communale ; 11 h 15, départ de la procession ; 15 h 30, défilé des trois compagnies au château du Champ Bourdon (Béatitudes); 18 h 30, rentrée de la procession ; 20 h : décharge en l’honneur des autorités à l’ancienne maison communale ; 20 h 30, dislocation et vin d’honneur offert par les trois compagnies à l’ancienne maison communale. Lu : 9 h, messe militaire ; 9 h 30, défilé dans les différents quartiers ; 22 h 30, retraite aux flambeaux (rassemblement au chapiteau). v.p.