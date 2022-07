Holocity à Namur: une exposition sur la pollution et le trafic

Installé sur le site de la Confluence, le NID (Namur intelligente et durable) accueille une expo qui invite le public à se pencher et à s’exprimer sur les enjeux auxquels une ville se doit de répondre. Au présent comme au futur. Le nom de cette exposition: Faire éclore la ville de demain . En ses murs: trois espaces et un libre accès à différents outils de communication et de sensibilisation dédiés aux problématiques des villes. Que ce soit par le pied de capsule vidéo, de tables interactives et réalité virtuelle.