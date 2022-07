On avait notamment pu assister au merveilleux spectacle pour enfants Pic Nic rendez-vous , avec Perry Rose, mais aussi, dans la foulée, au concert du chanteur belgo-irlandais. Une journée hors du temps, une bulle d’oxygène, en plein Covid .

Deux autres journées/soirées avaient été programmées durant l’été: une promenade musicale dans le jardin et un concert de BJ Scott, accompagnée du vainqueur de The Voice Belgique. Et c’était full!

À l’époque, Didier Laloy, poussé par Michel De Bock et Geneviève Bruyndonckx de la société de production Contre-jour (ils ont travaillé durant plusieurs années avec Maurane, Philippe Lafontaine ou encore Adamo avant de se tourner vers les musiques du monde) avait parlé d’un "essai". S’il était concluant, il se disait prêt à rempiler pour un tour. " Vu l’enthousiasme des villageois, on repart cet été avec un concept un peu revu , confie Didier Laloy. En discutant avec la Commune d’Houyet, on s’est dit que ce serait pas mal de tout rassembler sur trois jours, les 22, 23 et 24 juillet, pour que ce soit moins fatigant d’un point de vue mise en place. Et comme le 21 juillet tombait la veille… on a ajouté un quatrième jour, financé par la Commune.On compte proposer une fête nationale décalée (lire par ailleurs )."

D’un point de vue logistique, l’organisation de ces quatre journées c’est "quelque chose". " Heureusement qu’on a beaucoup d’enfants qui peuvent nous donner un coup de main ", sourit Didier Laloy. Il précise par ailleurs que de la soupe et du pain seront distribués à volonté. " Plusieurs personnes viennent dormir à la maison durant les quatre jours pour nous donner un coup de main ."

Ne pas se laisser dépasser

Outre la Commune d’Houyet (qui donne 1000€), le festival est aussi soutenu par le Centre culturel de Dinant (1000€) et celui de Beauraing. " Tout le matériel son vient de Beauraing. Ils mettent aussi à notre disposition un technicien pendant quatre jours. Par rapport à l’an passé, avoir quelqu’un à disposition qui sait gérer tout l’aspect technique, c’est confortable ."

Si la formule revisitée s’apparente désormais à un véritable festival, DidierLaloy insiste sur le fait qu’il souhaite, avec son équipe, continuer à maîtriser l’organisation des concerts sous les arbres. " Si on reste très enthousiastes à l’idée de recevoir du monde à la maison, on ne veut pas trop grandir non plus. On ne veut pas se laisser dépasser comme cela a été le cas pour le fondateur de Couleur café ou des Ardentes. On n’a pas envie d’envahir le village. Ça doit rester agréable pour les habitants ."

http://concertsouslesarbres.be