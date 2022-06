Un nouveau scanner pour la médecine nucléaire

Dotée de trois têtes, elle permet une acquisition plus rapide des images, notamment en 3D et une meilleure résolution. Pour les examens cérébraux, elle permet aussi une meilleure précision diagnostique. La diminution du temps d’acquisition des images assurera un confort essentiel pour les patients, une plus grande disponibilité du personnel de médecine nucléaire et la prise en charge d’un plus grand nombre d’examens.