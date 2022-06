Rue Bois Grand-Père: accord ministériel pour le promoteur

Pour les autorités communales, c’est un nouveau coup dur. Il ne s’agit pas du premier dossier du genre à prendre une telle tournure. "Après la rue de l’Abbaye à Lonzée, la rue des Renards et cette fois la rue Bois Grand-Père, la question de la motivation des actes (du refus dans le cas présent, NDLR) se pose , a estimé Santos Lekeu Hinostroza. Sans remettre en cause le personnel, quand on se retrouve face à de grandes entreprises qui disposent de juristes très spécialisés, ne serait-il pas intéressant de se faire aider?" , a proposé l’élu libéral. En guise de réponse aux questionnements de l’opposition PS/MR qui souhaitait savoir quelle attitude entendait adopter la Ville, le bourgmestre Benoît Dispa (Bailli) a indiqué que le Collège allait prendre connaissance de la toute fraîche décision du ministre ce jeudi matin. L’opportunité d’un recours auprès du Conseil d’État doit être évaluée.