Quatorze jours sans piscine en juillet et les abonnements remboursés

Entretien à Saint-Servais

Les nageurs namurois doivent se préparer à connaître un début d’été particulièrement houleux. En effet, du 4 au 17 juillet, la Ville procédera à l’entretien de la piscine de Saint-Servais. Celle-ci restera fermée durant les opérations. Thierry Warmoes s’interroge sur le moment choisi et le juge peu adéquat au vu du contexte actuel. "Il n’y a pas de période idéale mais c’est obligatoire et cela doit être fait" , répond l’échevine des sports. Selon les données dont cette dernière dispose, la première quinzaine de juillet apparaît comme la période la plus propice. "C’est l’une des moins fréquentées. Il n’y a plus d’école, de nombreux clubs ne donnent plus cours et la fréquentation individuelle est calme."