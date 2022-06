Place Léopold à Namur: le sens de circulation est définitif

Au fil du chantier et des adaptations qu’il a nécessité, les usagers ont eu fort à faire. Durant trois ans. Mais cette fois, c’est du passé.

Pour rappel, le dispositif a été imaginé pour coller au mieux à la future gare multimodale et au trafic de transit qu’elle risque de générer. L’objectif a donc été de maximiser la fluidité de l’axe chaussée de Louvain-boulevard Cauchy. Le plus emprunté par les véhicules. L’accès est direct et ne nécessite plus de tourner autour de la place. Seuls les automobilistes qui souhaitent entrer ou sortir du centre-ville auront à s’y engouffrer.

Depuis le pont de Louvain, on rejoint désormais les rues Dewez et Namêche, en piquant à gauche, soit en contresens s’il on se base sur le giratoire initial. Les véhicules voulant rejoindre le boulevard de Chiny (la gare) tournent à droite, puis à gauche. À terme, les bus accéderont à la rampe les reliant au toit de la gare.

Les usagers qui sortent de des rues Borgniet et Galiot désireux de s’engager sur le pont de Louvain tournent à gauche. À l’inverse, pour rejoindre le boulevard Cauchy, depuis ces deux rues, il faut attaquer l’îlot par la droite.

Que ceux qui voient là un nouveau casse-tête à résoudre ne paniquent pas. Des feux de signalisation ont été installés aux endroits critiques et devraient aider les conducteurs à trouver leurs nouveaux automatismes.

Stationnement et végétalisation

Côté sud, la nouvelle place Léopold est également dotée de 15 places de parking dont l’une est réservée aux personnes à mobilité réduite.

Trois places pour les véhicules partagés Cambio sont accessibles entre la rue Dewez et la rue Lucien Namêche. La zone de dépose-minute a quant à elle été déplacée rue Dewez.

"Les bancs ont été installés, les potelets ainsi que les horodateurs sont en cours de placement, le soufflage du gazon est presque terminé. Les barrières autour de la zone végétalisée resteront en place jusqu’au 18 juillet afin de protéger la pousse de la végétalisation. Les plantations sont quant à elles attendues pour l’automne 2022" , indique encore la Ville de Namur dans un communiqué adressé à la presse.