«Mouvements» rallume les étoiles avec son nouveau spectacle

École de danse située à Tamines, Moustier et Gouy-lez-Piéton, « Mouvements » est un espace d’apprentissage et d’expression dédié à la danse et aux techniques de scène. Il accueille les enfants à partir de 3 ans, les ados et les adultes qui souhaitent partager, échanger, éveiller ou perfectionner leur passion pour la danse dans un esprit de famille, d’amitié et d’épanouissement personnel. « Mouvements » présente son nouveau spectacle Il est grand temps de rallumer les étoiles qui aura lieu les 2 et 3 juillet au centre culturel de Sambreville. « Cette année, le thème nous semblait évident, déclare Antonella Robin. C’est de remettre du rêve et des perspectives positives dans le regard des gens. Nos jeunes ont réellement besoin de s’illuminer, de visualiser un avenir plus serein et constructif. C’est pourquoi notre thème cette année fait référence à cette belle phrase d’Apollinaire, “Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Celle-ci a été lancée dans les tranchées de la guerre 14-18, afin de ranimer l’ardeur des combattants français. C’était l’évidence et une belle source d’inspiration. « Dans le climat Covid qui depuis plus de deux ans nous assomme, nous souhaitons rappeler au public que la culture, c’est rêver, être créatif, trouver des ressources en soi et autour de soi, voir le beau en chaque situation pour simplement avoir l’espoir du meilleur qui est devant nous et nous donner les moyens de l’atteindre.