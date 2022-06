Les riverains se mobilisent contre l'extension de la carrière Sagrex : « Non à la décapitation du Mont de Beez »

Ils s’opposent au permis unique octroyé le 19 mai dernier par la Région wallonne à la carrière Sagrex pour étendre sa zone d’extraction. La Ville de Namur et le collectif "Sauvegarde du Mont de Beez" avaient introduit un recours le 14 juin dernier.

Le permis d’exploitation actuel court jusqu’à février 2026.Il s’agissait normalement de la dernière extension accordée. Or, le 23 décembre 2021, Sagrex, dont l’exploitation de la carrière actuelle est de 85 ha, avait introduit une demande de permis pour l’agrandissement de 3,60 ha de la fosse d’extraction vers l’est. "L’extension prévue va arriver au bout du jardin de plusieurs personnes. On s’y oppose aussi parce que le Mont de Beez, soit la dernière colline qui descend sur la Meuse, va être décapité. C’est une zone boisée qui disparaîtra, avertissent Daniel et Vicky, qui vivent avenue du Château de Beez. Une fois que l’exploitation sera terminée, les responsables de la carrière devront remettre le site en état et ça leur coûtera cher.Mais tant que la production continue, ils ne doivent pas le faire. On a donc l’impression qu’ils retardent ce moment au maximum."

12 espèces protégées

D’après Marcel Guillaume, responsable de l’ASBL Ramur venu en soutien, douze espèces protégées (dix de chauves-souris, une d’oiseau et une de batracien) ont été recensées sur le site. D’après les partisans du collectif, les grands principes politiques de l’environnement et du développement durable sont bafoués avec l’octroi de ce permis "qui ne prend pas du tout en compte la gestion des ressources non renouvelables que sont la roche et l’eau, la préservation de la faune et de la flore présentes sur ce site, ce qui montre un mépris total pour cet écosystème et la biodiversité" .

Pour les riverains, le permis d’exploiter a été accordé à la légère, sans tenir compte des nombreux manquements qui ont été épinglés lors de l’enquête publique, notamment l’absence d’une étude d’incidences (la dernière a été réalisée il y a plus de onze ans, selon eux) ou l’emploi de méthodes discutables pour l’analyse des nuisances que sont les poussières, les vibrations ou encore les bruits. "Les tirs de mine font déjà vibrer la maison de haut en bas et la carrière veut encore se rapprocher, craint Jonathan, un Beezois du chemin des Vergers. On doute des tests de vibration qui ont été effectués. Nous sommes arrivés dans le village il y a neuf ans et nous l’apprécions pour les balades, le halage, la forêt et la ferme toute proche. Nous ne voulons pas qu’une partie de ce bois parte!"

Une proximité qui fait peur

Les riverains estiment que la notion de risques encourus sur la stabilité des bâtiments présents (et nombreux aux abords du site) n’est pas non plus prise en considération. "La Région wallonne n’a pas vérifié que l’habitation la plus proche de l’extension demandée ne se trouve pas à 140 mètres, comme renseigné par le demandeur, mais bien à 100 mètres pour la première habitation, à 115 mètres pour la deuxième et que la majorité de maisons situées rue du Mont à Beez seront à peine à 200 mètres de cette extension, détaille le collectif. Une cinquantaine de maisons se trouvera en bordure de celle-ci et plus de 300 autres seront directement impactées par une perte de qualité de leur cadre de vie."

Les riverains attendent désormais de la ministre qu’elle honore sa position d’écologiste et respecte les engagements chers à son parti. Ils l’exhortent à prendre ses responsabilités afin de préserver le site de Beez et d’être en cohérence avec la politique wallonne menée et d’atteindre les 17 objectifs majeurs du développement durable qu’elle s’est fixés à l’horizon 2030. Ils exigent d’elle un examen complet et détaillé des données afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause. "Ce qui n’a pas été le cas dans l‘étude du présent permis octroyé" , affirment-ils.