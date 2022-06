Le CHRSM à l’écoute des médecins généralistes

Le Centre hospitalier régional Sambre et Meuse vient de tenir son dernier Forum Médico-chirurgical de l’année académique. Après une année encore fort impactée par le Covid, ces rencontres entre les spécialistes de l’hôpital et les médecins généralistes du bassin de soins ont été réalisées en majeure partie en visio-conférence. Il était temps de se revoir. Pour recréer du lien, le département médical du CHRSM – site Sambre, à Auvelais, a souhaité marquer le coup en invitant les médecins généralistes à partager un vrai moment d’échanges. « Les médecins généralistes sont des partenaires privilégiés pour notre institution. Ils sont vraiment le relais entre le patient et l’hôpital, » précise Alexandre Hébert, directeur médical. Durant toute la crise sanitaire, les médecins généralistes ont été en première ligne et ont joué un rôle important. « Nous souhaitons à présent prendre le temps d’échanger, comprendre leurs besoins par rapport à notre institution et voir comment encore améliorer nos collaborations ». Au programme de cette rencontre, d’abord une conférence médicale sur le traitement du cancer pulmonaire métastasé par le Dr E. Van Kruchten, pneumologue, suivie ensuite par une présentation des nouveaux médecins arrivés au CHRSM. Th.C.