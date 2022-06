La drève de Linoys sera la première rue cyclable de Gembloux

À Ernage, la drève de Linoy, reliant les rues Noirmont et Émile Labarre, sera prochainement réaménagée pour un montant de 78000 €, dont 80% feront l’objet d’un subside wallon. Celle-ci deviendra la première rue cyclable gembloutoise. Soit une voirie limitée à 30 km/heure et sur laquelle les cyclistes sont prioritaires. Les automobilistes ont interdiction de les dépasser. "Cette rue était impraticable pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes qui doivent l’emprunter. Elle méritait qu’on y prête attention" , a indiqué lors de la séance du conseil communal de mercredi soir Gauthier le Bussy (Écolo), échevin de la Mobilité. La voirie sera rénovée et, sur une dizaine de mètres, celle-ci sera flanquée d’un marquage ocre et d’une surimpression annonçant son statut de rue cyclable, conformément à la législation. Ce chantier intervient dans le cadre du plan Wallonie cyclable pour lequel la Ville de Gembloux a été retenue et a décroché une enveloppe de 750000 € de subside régionaux.