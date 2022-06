Hamois : Joseph Jouant, nouveau président de l’intercommunale des Eaux du Condroz

Trois personnes ont été mises à l’honneur et valorisées pour plus de 40 ans de service au sein de l’intercommunale: Claudine Burette, de Somme-Leuze, entrée à l’AIEC comme comptable en 1982, Joseph Dubois, de Hamois, entré en 1979 comme conseiller de l’association et le contremaître, Marc Marée. Pour cette année et l’an prochain, l’AIEC a du travail et de belles perspectives d’avenir. Environ 8 km de canalisations vont être posées en 2022: aux Basses, à Hogne, à Pessoux, Melreux, au pont de Taviet, sur le zoning d’Achêne, entre Havelange et Miécret, à Heure et plus de 5 km en 2023 à Hotton rue de la station et d’Andenne, à Havelange, en même temps que les gros travaux routiers qui seront exécutés, là et pour l’alimentation du zoning de Biron-Hamois. À planifier: des forages à Hotton, la modification de l’alimentation électrique à Buzin, l’aménagement du puits à Buzin, le renforcement de l’alimentation à Mirlipinpin et à Fronville et l’étude du remplacement du château d’eau à Maffe dont on prévoit la fin de la construction, en 2024.