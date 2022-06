Aux Grottes de Han, la forêt ne cache pas ses secrets

©EdA

La marque de la nouvelle attraction du domaine, qui ouvre ce vendredi 1er juillet, déchaîne autrement plus l’imaginaire et les réminiscences d’enfance.

En ce dernier jour d’école, ces invités de l’administratrice-déléguée du domaine, Brigitte Malou, se rendent vers une forêt secrète recouvrant une colline d’un manteau de feuillus. Un lieu clos, à l’ombre, où, jusqu’à ce jour, les animaux et les visiteurs n’ont jamais eu accès.

©EdA

Descendus du safari-car, ils pénètrent un univers mystérieux où la lumière, passée par le tamis des canopées, éclaire en clair-obscur une panoplie d’œuvres d’art exclusivement tirées du milieu. Aucune couleur vive ne trouble l’harmonie ambiante. Il n’y a aucune autre matière exhibée que celles généreusement offertes par la nature.

©EdA

Un rare artiste reconnu à l’international par sa capacité à jouer avec les matériaux naturels, et à les modeler selon son inspiration, signe cette verte galerie d’art. Il s’appelle Spencer Byles, un Anglais. Ce quinqua, menuisier de métier converti à la sculpture, a eu des fulgurances artistiques sur ce plateau haut perché du domaine des grottes de Han. Ses œuvres, elles résultent toutes d’un entrelacement de baguettes, d’un tressage de tiges dont il a le secret. Certaines, ficelées, figurent des instruments de musique à corde, guitare et violon. On imagine bien le vent les faire vibrer.

Une reconnexion

Spencer, qui a œuvré dans sept forêts du monde, du Japon à l’Indonésie, explique que son art a dû s’imposer. Un jour, en Angleterre, il a demandé un espace naturel et il l’a obtenu. On l’a laissé bricoler ses lubies sauvages, sans trop y croire, jusqu’au jour où, triomphant dans les livres d’or sous la plume de joyeux visiteurs, on a déroulé des sentiers à sa créativité taillée pour les arbres et les futaies.

©EdA

Le plus bizarre, c’est qu’il cultive son anonymat. Il entretient le mystère façon Banksy, et les visiteurs ne cherchent pas à connaître son nom, qui n’apparaît nulle part dans la forêt. "Les gens qui me découvrent le font par hasard" , relate cet humble. Car la véritable artiste, la magicienne perpétuelle, la reine en tout, c’est la nature. Ses odeurs, ses chants, ses orchestres invisibles et ses bals aux oiseaux.

"D’abord, décrit-il, dans une forêt, j’identifie des lieux qui m’inspirent, par le jeu de la lumière, le relief du sol, les odeurs etc. Puis, je vais collecter les matériaux sans rien connaître des espèces ou des essences. Qu’importe l’étiquette.Tout peu convenir. Ensuite, j’entame l’œuvre, je travaille sur une pendant 2 heures, avant d’en attaquer une seconde. Je passe d’une à l’autre sans avoir aucune image ou concept en tête" . Il crée d’instinct, c’est l’œuvre qui le travaille, "et qui n’est jamais finie. Je suis un artiste libre de la retoucher." Une philosophie de la liberté créatrice hyper-récompensée.En France, des cars entiers (16.000 visiteurs en 3 mois) se sont engouffrés dans l’ombre romantique pour se gorger les yeux de ses énimagtiques installations. Bien que tapies dans quelques coins ténébreux, les œuvres de Spencer sont de nature à snober le soleil. "Il ne faut pas attendre qu’il fasse beau. Je dis aux gens: allez les voir quand il vente et quand il pleut. Le but, c’est de s’immerger dans la forêt" , poursuit l’artiste solitaire. L’essentiel, c’est que tous les sens humains soient reliés à son éternité, connectés à sa puissance.

©EdA

Spencer, avant de percer dans le bois et de devenir un orfèvre du bois accompli, a sculpté le papier. Un jour, il a la chance d’avoir au téléphone une pointure du land art (l’art de la nature), Andy Goldsworthy, alors que la nature le laisse encore froid. Il l’interroge: " comment me lancer? Je n’ai pas d’argent pour m’acheter un studio." Goldworthy n’a qu’un conseil en or à lui donner: "Va dans la forêt, tout y est gratuit" . En plus, elle ne déçoit jamais.