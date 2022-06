Parc naturel Cœur du Condroz: ici c’est «oui»

Hamois a choisi, lundi soir: c’est oui au parc naturel Cœur du Condroz. Les conseillers ont été attentifs à tout ce que la coordinatrice du GAL de Condroz-Famenne, Valérie Grandjean (elle porte ce projet avec le GAL des Tiges et Chavées) est venue apporter en détail de gestion future et de subsides à attendre. À condition que d’ici la mi-juillet, la Région wallonne ait aussi décidé. "Pas assez de citoyens se sont intéressés à ce projet, hélas", selon la bourgmestre, Valérie Caverenne. Heureusement leurs représentants au conseil communal se sont prononcés positivement pour ce projet. On peut attendre 400.000€ de subsides par an et une faible contribution des six communes de Hamois, Havelange et Ciney, Assesse, Ohey et Gesves. Avec évidemment des projets à la clé.