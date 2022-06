Le bâtiment du C&A de Namur, fleuron oublié de l’architecture moderne… et bientôt rasé

Le risque serait qu’un jour, on en arrive à le regretter. Il existe des précédents dont le célèbre cas de la Maison du Peuple à Bruxellles, conçue par Victor Horat et détruite en 1965, dans une certaine indifférence à l’époque. "Aujourd’hui, démolir n’est plus trop dans l’air du temps. Il faut davantage penser à la durabilité. Il faut plutôt réutiliser et ici, c’est facile puisque le projet prévoit une fonction commerciale. Le C&A a été conçu pour ça.Il faut de l’adéquation entre ce que l’on fait et ce qui existe."

«Paresse politique»

À l’inverse des militants pour la cause environnementale, le doyen de la faculté d’architecture ne livrera pas un combat jusqu’au-boutiste contre le projet de Besix Red. L’issue semble se dessiner et le bâtiment de Stijnen n’est, qui plus est, pas classé. "Je ne me fais pas d’illusion. Je crois que, dans ce cas-ci, il est trop tard. Mais par contre, on peut profiter de cette situation pour mettre en cause l’administration et le ministre du patrimoine qui n’ont aucune politique lorsqu’il s’agit de l’architecture du XXe siècle" , dit Pablo Lhoas qui assimilait l’attitude des instances wallonnes à de "la paresse politique" , sur les ondes de la RTBF.

Le doyen plaide pour qu’un cadastre soit réalisé par les pouvoirs publics afin d’épingler ce qu’il convient de garder ou non. Un travail d’inventaire qui a déjà été prémâché par d’autres acteurs du patrimoine et de l’architecture. "Il y a notamment le Guide d’architecture moderne pour les provinces de Namur et du Luxembourg édité par la FédérationWallonie-Bruxelles, relève Pablo Lhoas. Je ne comprends pas pourquoi la Région ne s’en saisit pas. Dès la première notice, le premier bâtiment qui apparaît, c’est celui du C&A de Namur."