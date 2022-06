Du goulot aux barreaux de la prison

Le substitut Colson n’a de cesse de le répéter. L’alcool tue et la province de Namur n’est pas là pour le démentir. Certains auteurs présumés d’accidents de roulage passent désormais devant le juge d’instruction. Et le fait que ce Jemeppois ait écopé d’une peine d’un an de prison (avec sursis) ne le surprend pas. Le conducteur en état de récidive a été coincé le 27 octobre 2019, après avoir provoqué un accident, avait 2,54 gr d’alcool/l de sang. Le 17 novembre, on le contrôle à 2,84. « À 3 grammes, on est dans le coma ». Le deuxième dossier vise un contrôle en avril 2020. Là, il est à 2,29 gr. Pour le 1er dossier, il a écopé d’une peine de 3 200 € d’amende, 3 mois de déchéance et les 4 examens. Sans oublier deux ans d’alcolock. Pour le 3e fait, il écope d’un an de prison avec sursis, 3 mois de déchéance, les 4 examens et 2 ans d’alcolock. Devant le tribunal de police, son avocate a plaidé la jonction des trois dossiers. Ce qui lui a été refusé. En appel de police, elle réitère sa demande car, pour elle, même s’il existe un laps de temps entre les deux premiers faits et le dernier en date, ils sont tous liés par « cette volonté de se détruire ». Le Jemeppois né en 1984 a perdu sa maman et a vécu un divorce compliqué. Ce qui l’a conduit à boire. Néanmoins, comme elle l’explique, il travaille depuis 2008 et a son fils en garde alternée. « Mon client a déjà des conséquences civiles suite à ses accidents ». Lui demander, notamment, de payer 12 000 € pour le placement d’un alcolock est financièrement impossible. De plus, il a arrêté de boire depuis avril. « De nombreuses prises de sang en attestent ». Des prises de sang qui ne convainquent pas le substitut. Il requiert la même peine que celle prononcée par le tribunal de police. Jugement le 13 septembre. C. Det.