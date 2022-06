Dinant: logements sociaux pour 65+

La Dinantaise (elle gère pour l’instant 700logements sur les cinq communes de la Haute-Meuse et Mettet) a rentré un dossier pour 10 maisons (le maximum pour une société dans le cadre de ce programme globalement financé à hauteur de 20,5 millions d’euros). Il a été retenu, la demande de permis pour ces habitations à la rue des Ramiers, à Gemechenne (le quartier en face de l’hôpital de Dinant) a été introduite. Le chantier est programmé en 2023.

On parle de maisons basse énergie, avec une structure en bois préparée en usine et montée sur place, une technique de construction déjà testée par La Dinantaise dans deux précédents projets, avec de bons résultats.

Un critère «local»

La société de logement public aurait pu rentrer un dossier de création de logements sociaux "traditionnels". Mais son directeur gérant, Omer Laloux, a proposé au conseil d’administration de cibler un public de personnes âgées.Le dossier a été rentré à la fin de l’année 2020, on était en pleine catastrophe pandémique dans les homes. Le directeur l’a vécu douloureusement: son père est décédé dans une maison de retraite.Voilà pourquoi, pour répondre à la problématique du maintien à domicile des personnes âgées, le plus longtemps possible, on va construire les futures maisons de Gemechenne à leur intention.

Ces maisons auront une seule chambre et des équipements adaptés aux aînés, la salle de bains par exemple.

Les logements de plain-pied seront réservés aux plus de 65 ans, et attribués en fonction des autres critères habituels pour prétendre à la location d’une habitation dite "sociale". Selon un nombre de "points" que l’on cumule eu égard à sa situation ou à sa catégorie de revenus.

Dixit Omer Laloux, les lieux de vie pour aînés font l’objet d’une forte demande. Au sein de La Dinantaise, ils permettront aussi une rotation au départ de logements devenus trop grand pour des personnes dont les enfants sont partis et/ou devenues veuves. "J’ai par exemple une dame âgée qui occupe actuellement un logement de trois chambres, avec un garage" .

La demande est forte, elle le restera dans le futur. Voilà pourquoi un permis a été rentré pour 15 maisons, alors que 10 seulement sont subsidiées pour l’instant (un solde de 550000 € étant à financer par La Dinantaise). Au total, il y a de l’espace pour 20 maisons, à cet endroit. Une manière d’anticiper d’autres programmes de création de logements sociaux, et d’être prêt quand ils seront lancés.