Dégustation de vin à l'aveugle: les Namurois champions de France pour la 2e année consécutive

Il y a quelques jours à peine, c’est à la cave des Terres Secrètes de Verzé, dans le Mâconnais, qu’une trentaine d’équipes de dégustateurs français, belges et luxembourgeois se sont donné rendez-vous afin de participer à la finale du Championnat de France de dégustation.

Organisée, depuis 2003, par la RVF (Revue du Vin de France), cette épreuve a déjà vu les participants belges s’illustrer à plusieurs reprises, et même s’imposer devant leurs amis français.

Ce fut encore le cas, ce samedi 25 juin, après une lutte relativement serrée qui a mis en lice pour le titre une équipe française expérimentée et une équipe belge. Championne de France en titre, cette dernière était composée de François-Xavier Barcena d’Andenne, Dominick Christoffels de Namur et Laurent Katz de Gembloux. Un trio gagnant qui a été renforcé par la présence d’Olivier Rotiers de Courrière.

Sommelier et professeur d’œnologie au Cefor à Namur, ce dernier possède un palmarès (champion de France en 2015 et 2019, champion d’Europe 2018…) qui en fait assurément un concurrent des plus redoutables.

Sept points d’écart

Organisée à l’aveugle, la dégustation s’est articulée, dans un premier temps, autour de huit vins dont il fallait retrouver, autant que possible, le cépage dominant, l’appellation, le millésime, le domaine et la cuvée. Au terme de cette première dégustation, seules les six meilleures équipes peuvent accéder à une deuxième dégustation de quatre vins. Quatre équipes françaises et deux belges ont pu y participer.

" À l’issue des douze vins , explique Olivier Rotiers, notre équipe a remporté la victoire avec un total de 115 points, devant une équipe française qui en a eu 108. "

Un résultat qui permet aux Belges d’être champions de France pour la deuxième année de suite. Un doublé salué par les organisateurs, et qui constitue, par ailleurs, une première dans l’histoire des concours organisés par la RVF.

Outre cet exploit en lui-même, ce nouveau titre va permettre aussi au quatuor namurois de représenter, pour la seconde fois d’affilée, notre pays au Championnat du monde de dégustation qui aura lieu, en octobre prochain, au sein de la prestigieuse maison de champagne Ayala à Aÿ. Lorsqu’on sait que la Belgique a décroché, à Avignon, le titre de vice-championne du monde 2021, on se dit que les Namurois pourraient très bien, à nouveau, faire parler d’eux dans quelques mois. C’est, en tout cas, tout le mal qu’on leur souhaite.