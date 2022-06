Un label et deux étoiles pour saluer le sport beaurinois

Un effort pour les sports

Pourquoi Beauraing a-t-elle décroché cette reconnaissance? Parce qu’elle répond à de nombreux critères. Il y a notamment la diversité et la visibilité des activités sportives. Il y a ici plus d’une vingtaine de clubs sportifs auxquels il faut ajouter les clubs de football. On tient aussi compte de l’accessibilité pour tous. Il y a de la place pour les aînés, les enfants, les sports féminins, le handisport.

Autre point mis en exergue: la valorisation des infrastructures et des initiatives sportives. Ici, il y a de nombreux partenariats établis avec les acteurs locaux.

Du côté du responsable du centre sportif, Stéphane Pinchart, ce label est reçu comme une récompense soulignant le travail réalisé. " Ce label indique que Beauraing est une commune sportive et qu’elle dispose d’infrastructures correctes pour la pratique d’un sport de qualité ", souligne-t-on.

Depuis de nombreux mois, une question taraude toutefois les sportifs beaurinois: quand retrouvera-t-on la piscine? Celle-ci est fermée depuis de nombreux mois à la suite de la chute du faux plafond qui surplombait le bassin de natation. Pour l’heure, il y a une action judiciaire en cours afin de déterminer les responsabilités. Une expertise est en cours afin de savoir si le toit du bâtiment doit être remplacé. " La volonté de la Commune est d’ouvrir le plus rapidement ", indique l’échevin des sports, Benoît Rolland. On parle d’une réouverture du bassin à la rentrée scolaire. Si le toit doit être remplacé. On profitera de ce chantier pour rendre une nouvelle jeunesse à la cuve du bassin.