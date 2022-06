– 1/Le passage qui permet actuellement de traverser les voies à pied sera supprimé. Un couloir sous-voie d’une hauteur de 2,25m (ouverture de 2 mètres) y sera construit ainsi qu’une rampe et un escalier en béton. Durant les travaux, une passerelle provisoire sera installée pour permettre aux riverains de traverser.

– 2/Le passage à niveau du charreau de Neffe (il mène au plateau; à la route Charlemagne) sera supprimé. Un passage sous-voie piéton sera construit ainsi qu’un escalier et une rampe pour les cyclistes et les PMR. Une zone pour permettre les demi-tours et un parking seront aménagés "côté haut", qui deviendra un cul-de-sac. La fin du chantier est prévue fin 2024. Toute la circulation sera déviée par le pont Cajot.

3/Au pont Cajot , un tunnel existant, le passage sera (fameusement) élargi et rehaussé. Toute la zone sera réaménagée. On y parle d’une ouverture du tunnel sur 6 mètres, sur une hauteur de 4 mètres. Il sera par contre rétréci dans sa longueur. Un égouttage adéquat sera installé (pompe) ainsi qu’un éclairage. Pour régler la problématique du croisement à cet endroit, la voirie devra être élargie et repensée.

D’après le bourgmestre Thierry Bodlet, cette proposition d’Infrabel est une " amélioration réelle de la sécurité, mais aussi une nuisance en moins car la sonnette que la moitié de Dinant entend sera aussi supprimée ." Il précise que la Ville a quelques exigences sur les questions de mobilité, afin que le quartier de Neffe reste convivial et que la quiétude des riverains soit préservée. Certains conseillers, dont Omer Laloux, trouvent " un peu malheureux qu’on ne profite pas de ce dossier pour réfléchir à un projet plus global de rénovation urbaine du quartier et autour du charreau de Neffe ".

Sortie illégalesur la Charlemagne

Il a aussi été question de la "sortie pirate" sur la route Charlemagne (juste après le viaduc) qui mène au village de Neffe (et qui permet à certains parents d’atteindre plus rapidement le collège de Bellevue notamment). Pour Thierry Bodlet, " on ne peut pas rester dans la situation actuelle qui est illégale. " Il suggère éventuellement de voir avec la Région si l’aménagement d’une bretelle de sortie serait envisageable, pour plus de sécurité.

Les projets de modifications de voiries ont été votés à l’unanimité.