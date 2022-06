Namur : deux concerts à la lueur de 5000  bougies au Delta

Du Vivaldi et du Queen

Candlelight, c’est de la musique classique ou actuelle jouée par un quatuor à cordes. "L’objectif de Fever est non seulement de démocratiser la culture mais également de démocratiser la musique classique, de la dépoussiérer, car elle est encore trop cantonnée à un public restreint" , ajoute Thomas Louis. Namur est la première ville wallonne à accueillir Candlelight.

Ce 30 juin, le public pourra ainsi apprécier au Delta un concert à 18h30 qui fera la part belle aux Quatre Saisons de Vivaldi et, à 20h30, qui sera dédié au groupe de rock britannique Queen. "La deuxième date est le samedi 16 juillet et là, il n’y aura que du Queen, précise Thomas Louis. Il s’agit de musique à l’état pur, sans voix, avec deux violons, un violoncelle et un alto."

Jusqu’à présent, les musiciens de Candlelight se sont produits dans divers lieux de la capitale belge, des salles emblématiques ou des joyaux moins connus du grand public, afin de permettre à la magie d’opérer. Cela a été le cas au Bozar ou à La Monnaie, et d’autres concerts sont prévus, entre autres, dans les majestueuses salles du Concert Noble ou au Palais d’Egmont. Après Namur, Fever espère proposer Candlelight à Charleroi, Waterloo et peut-être en Flandre, en 2023.

Pour Thomas Louis, la grande salle du Delta se prêtait parfaitement au concept. "C’est un lieu connu de tous les Namurois. Depuis la transformation de l’ancienne maison de la culture en Delta, certain(e)s n’ont pas encore eu l’opportunité de voir les rénovations qui ont été réalisées. C’est une salle agréable avec une très belle fresque au plafond, explique-t-il. Avec les bougies, le public se retrouve dans une atmosphère intimiste et hypnotisante et peut se laisser aller complètement à l’écoute des musiciens qui jouent.On laisse seulement quelques minutes à la fin pour la prise de photos et de vidéos. On sait que les gens aiment ça donc comme ils le feront de toute façon, on préfère que ça soit cadré."

De Chopin à Taylor Swift

Fever propose aussi des concerts d’autres grands virtuoses comme Beethoven, Mozart ou encore Chopin. "On a envie d’amener Chopin à Namur en septembre. Du coup, ça serait plutôt avec un piano qu’un quatuor à cordes" , indique Thomas Louis. Toujours dans l’optique de casser les codes, Fever organise également des concerts de musique de films (avec les œuvres de compositeurs comme Hans Zimmer, Ennio Morricone, John Williams, etc).

La plongée à travers les siècles ne s’arrête pas là puisque les concerts Candlelight déclinent aussi le meilleur d’Abba, de Coldplay ou encore de Taylor Swift. Un pianiste ou un quatuor à cordes interprète des tubes, toujours à la lumière de milliers de bougies. Autant dire que le public est diversifié puisque Candlelight s’adresse à toutes les générations.

Informations et réservations via le site www.feverup.com.