Jivs: Meux ne s’attendait pas à gagner

"Je tiens à m’excuser pour ma voix, nous avons fêté notre victoire toute la nuit" , lance le président du village de Meux, Samuel Simonet. Après un mauvais départ le vendredi et une quatrième place, juste devant l’organisateur, les Meutis ont dépassé tout le monde le samedi au classement de la 45e édition des jeux intervillages. Pour ne plus jamais lâcher la première place le dimanche lors des deux derniers jeux: le défilé du char et les jeux sportifs. "C’est une surprise, c’est totalement fou. Puisque nous avons réduit notre budget, nous ne nous étions pas préparés à gagner. Avec Alice Delloye, l’autre présidente de l’équipe, nous avons répété que l’objectif était de profiter, de s’amuser. Et puis, quand nous avons vu que nous étions premiers samedi soir, plus personne n’a eu envie de lâcher cette place…" Les Meutis ont presque tout raflé le samedi avec notamment les jeux du matin et l’épreuve des + de 36 ans. "Et on gagne le plus gros mangeur! Alors le lendemain, nous avons tout donné pour garder le cap."