Dylan voulait se suicider «par la police»

Son calme face au tribunal tranche avec la rage qui devait l’habiter cette nuit du 25 janvier.Dans cet appartement namurois, Dylan, un solide gaillard de 25 ans, s’était disputé avec Lisa, sa petite amie."Pour des questions d’argent", précise-t-il. "J’avais bu, je n’étais pas dans mon état normal.Mais je sais que ça n’excuse rien", estime le jeune homme, sur un ton très posé.Dylan est une force de la nature et quand il commence à casser le mobilier, ça ne rigole pas.Lisa va s’enfuir et demander de l’aide à son frère et sa belle-sœur.A leur retour à l’appartement, ils auront droit à de nouvelles scènes de violence.Le castard est armé d’un couteau et il fait mine d’attaquer frère et sœur. La police est alertée et à l’arrivée des équipes, il faudra du temps, de l’énergie et une fameuse équipe pour maîtriser le jeune homme. "Il n’a pas voulu lâcher son couteau et il a demandé qu’on lui tire dessus.Il voulait se suicider par la police", détaille la représentante du ministère public. Les policiers vont utiliser le Taser pour maîtriser le jeune homme, littéralement enragé.