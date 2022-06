De nouveaux locaux pour l'école de Lesve, qui grandit

Il en reste une à restaurer, ce qui est prévu pendant les vacances. Le président a épinglé les nombreux projets que compte mener le pouvoir organisateur, comme l’asphaltage final de la cour de récréation et le réaménagement de tout l’espace des classes maternelles situées au rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment. Le projet devrait être rentré dans les mois à venir.

Le directeur de l’établissement, Mathieu Nicaise, a exposé l’évolution de l’école, ses ambitions, ses objectifs et ses défis. Il a expliqué que l’école prône la continuité dans tous les domaines et en particulier dans le travail réalisé par toute l’équipe éducative. Celle-ci travaille à l’évolution de la population scolaire, tout en restant une école à taille humaine, familiale et à l’écoute de tous. Pour atteindre ces objectifs, poursuit le directeur, toute l’équipe pédagogique se coupe en quatre, se forme, s’entraide, s’investit, se tracasse aussi par moments, mais fait toujours son possible pour le bien-être de tous les enfants, en proposant une série d’actions en relation avec le plan de pilotage "qui devrait nous donner les moyens de nos ambitions". Il a encore montré que les apprentissages, en étant attentif au bien-être de l’enfant, en toute confiance et avec une communication claire et précise, font partie des fondements de l’évolution des enfants.