Ambiance, du 21 juillet au 15 août

L’ASBL "Les Baignoires" n’organise pas que la célèbre régate du 15 août, à Dinant. Elle animera déjà Dinant le 21 juillet. Outre la traditionnelle brocante et autres réjouissances de la Fête nationale, pour la seconde fois (depuis longtemps), on aura droit à une course des garçons de café.Concept simple: un plateau, des obstacles, et il faut arriver au bout du parcours avec un maximum de liquide dans les verres. Amusant.L’an passé, c’était la renaissance d’une "compétition" que l’on n’avait plus vue à Dinant depuis fort longtemps.Pas besoin de se détruire des neurones: c’est tout con, ça fonctionne, et c’est reparti d’ici quelques semaines.