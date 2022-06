6,6 millions € nécessaires pour rénover l’hôtel de ville de Dinant  : « Avec de l’or ? »

Vu le montant élevé dévoilé, une autre piste est envisagée. Elle vient de se présenter aux édiles, par hasard. " À la suite de l’arrivée d’Ukrainiens, on a cherché des solutions pour trouver des bâtiments. De fil en aiguille, on nous a suggéré d’aller voir l’ancien bâtiment des contributions, au-dessus de la Poste (la Ville est propriétaire du rez-de-chaussée, mais pas de l’étage) , raconte le maïeur. Il ne convenait pas car il n’est pas équipé de salles de bains, de cuisines, etc.Il nécessitait beaucoup d’aménagements .On a par contre remarqué que le bâtiment avait été complètement rénové et mis aux normes. On a demandé à la Régie des bâtiments s’ils seraient vendeurs. On nous a dit que oui… "

Au stade de la réflexion

D’après Thierry Bodlet, l’acquisition du dessus de la Poste et du bâtiment des contributions situé à l’arrière, rue du Palais de Justice (les deux immeubles communiquent par l’intérieur) reviendrait à 403000€. " Une seconde visite est envisagée pour voir si on l’achèterait ou pas. Si tel est le cas, on pourrait installer tout ou en partie de l’autre côté. Par rapport au coût estimé de la transformation de l’hôtel de ville (et l’estimation du BEP date d’avant la crise en Ukraine!), ça nous semble plus abordable ."

L’hôtel de ville pourrait-il complètement déménager en face? " Je n’en sais encore rien. Mais il y a autant de surface dans le bâtiment qu’on pourrait acquérir que dans tout l’hôtel de ville actuel. Ce ne serait pas irrationnel de tout déménager. Ça fait partie de la réflexion globale ."

Le bourgmestre insiste: rien n’est acquis. " Si c’est intéressant, on fera une étude complémentaire pour l’accessibilité. Car il n’est pas équipé d’un ascenseur. Pour le moment, on se donne la possibilité de …" Une somme de 400000€ a été ajoutée à la modification budgétaire (le poste acquisition de bâtiments passe de 200000 € à 600000 €).

Quant à l’hôtel de ville actuel, en cas de déménagement, Thierry Bodlet y imaginerait bien un musée, un lieu de manifestation. " Tout cela n’est encore qu’au stade de l’idée, de la réflexion. Mais c’est une belle opportunité pour améliorer les conditions de travail des employé s."