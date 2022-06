Il expliquait au tribunal le 3 juin: "C’est vrai, j’ai vendu. Je venais de perdre mon job étudiant et j’avais besoin d’argent. Mais cela n’a pas duré deux ans. L’argent retrouvé chez moi n’était pas celui de la drogue mais mes économies depuis que je suis petit."

Le conseil du prévenu plaidait une peine de travail pour son client. "Il achetait par 25 ou 50 grammes et revendait à six ou sept personnes tout au plus, cela finançait sa consommation personnelle. Il n’a pas fait de bénéfices. C’est un co-prévenu qui affirme qu’il a vendu pendant 24 mois mais cela ne correspond pas à la réalité. Il a par ailleurs effectué deux mois et demi de détention préventive, dont un mois de prison."

Le ministère public réclamait une peine autonome de travail de 120 heures et 1000€ d’amende.

Le tribunal a prononcé ce vendredi une peine de travail de 100 heures et une amende de 1000€.