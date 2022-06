Un marchand d'art condamné pour le recel d'oeuvres volées à Rochefort et Beauraing

L’enquête a pataugé jusqu’en 2018. Jusqu’à ce qu’un amateur d’art, qui fréquente assidûment le marché du Sablon à Bruxelles, un marché réputé dans le monde entier, flashe sur une aquarelle surréaliste de Paul Delvaux. Le marchand, Philippe V., né en juin 1965, a fixé le prix à 22000€. Le client prend en photo ce qu’il espère devenir son bijou et rentre chez lui. Il compulse alors de nombreux catalogues sur internet, à la recherche des aquarelles surréalistes de Delvaux et il découvre que l’œuvre observée au Sablon est réputée volée depuis 2015.

L’homme va se rendre à la police judiciaire de Bruxelles et signaler sa découverte. Il est bien reçu par un agent, qui fouille dans les archives informatisées et qui retrouve les plaintes en pagaille de 2015, dans la région de Beauraing et Rochefort. L’aquarelle de Delvaux y a bel et bien été volée!

Le marchand du Sablon avait remis sa carte de visite et la PJ décide de ne pas le cravater immédiatement. En effet, il y a fort à parier que cet individu est un receleur qui ne participe pas lui-même aux cambriolages. Son téléphone est donc espionné et sa galerie est mise sous observation.

Un Namurois faisait le relais

Rapidement, les enquêteurs constatent qu’il est, via des SMS, en contact permanent avec un numéro, qui est lui aussi placé sur écoutes. Le titulaire de ce numéro, un Namurois né en décembre 1969, est bien connu des autorités judiciaires puisqu’il a un casier bien chargé dans le registre des cambriolages de nuit ou de week-end. L’examen de son appareil est plus riche encore. Il s’agit, cette fois, de contacts suivis avec deux personnes, inconnues des fichiers centraux, mais où il est question de "surveiller l’objectif" , de "relever les habitudes des habitants" et même de "passer à l’attaque" .

Cette fois, les blés sont mûrs et les filets sont lancés. Dans le grenier et la cave de Philippe V., ainsi que dans un immeuble dont il est locataire, la police découvre une quantité invraisemblable d’objets de grande valeur. Le quadragénaire n’est pas un petit brocanteur ringard. C’est un professionnel des arts et du recel. Il crie à l’erreur judiciaire et au complot!

De leur côté, face aux preuves réunies par les investigateurs, les voleurs passent aux aveux. La PJ de Bruxelles organise une expo dans ses locaux et dans les immeubles de Luc D. Les plaignants sont invités à venir identifier ce qui pourrait leur appartenir. L’expo est un succès à 65%.

Au total, trois prévenus et un receleur se sont retrouvés devant les cours et tribunaux. La cour d’appel de Bruxelles vient de trancher: le marchand d’art et le voleur multirécidiviste écopent chacun de 4 ans secs. Sans antécédent, les deux autres prévenus dégustent 2 ans avec, pour chacun un sursis probatoire partiel.