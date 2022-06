Temploux et Suarlée: ils totalisent 250 années de mariage

Mariés civilement et religieusement à Jambes le 8 juillet 1972, Andrée Godefroid et Claude Langue se sont rencontrés en janvier 1971 à l’occasion d’un repas organisé chez des amis communs. De leur union sont nés trois enfants qui leur ont donné six petits-enfants.

C’est le 10 juillet 1972, à Temploux, que Marguerite Jeanmart et Bernard Guillaume ont échangé leurs consentements. Bernard a rencontré celle qui deviendra sa femme en venant faire ses devoirs chez le frère de Marguerite, en 1967. Le couple a trois enfants, six petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.

C’est à Ohain, le 8 septembre 1972, qu’ Anne Naudts et André-Marie Douillet se sont dit "oui". Ils se sont rencontrés lors de leurs études de journalisme. Ils ont eu quatre enfants. Ils sont aujourd’hui les heureux grands-parents de cinq petits-enfants de sang et de deux de cœur.

Parents de deux enfants et grands-parents de cinq petits-enfants, Myriam Descy et Paul Tourneur se sont rencontrés en 1970 lors d’une soirée d’anniversaire. Le couple convolera en justes noces à Jambes le 23 septembre 1972.

Dernier couple mis à l’honneur, les époux Debliquy-Lecharlier se sont mariés le 8 décembre 1972 en Allemagne. C’est au bar de la caserne militaire de Düren que Solange a croisé pour la première fois le regard de Claudy qui officiait, ce jour-là, comme barman. Une fille naîtra de leur union. Elle fera d’eux les heureux grands-parents de deux petits-enfants.

Comme le veut l’usage, les couples jubilaires ont été fleuris et ont reçu divers cadeaux, ainsi qu’un message de félicitations en provenance du palais royal.