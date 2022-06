Laneffe : saint Éloi a été honoré, comme il se doit

Cette année, cette neuvaine a été réduite à trois messes en présence de la batterie. Pour ce qui est du jour J, il débute très tôt avec la bénédiction des chevaux sur la place Saint-Lambert.

Confréries amies

Celle-ci est assurée par la Confrérie Saint-Eloi qui, avec le concours de l’abbé Delos, se rend à la fontaine pour bénir l’eau que l’on fait boire aux chevaux. Chaque année, ce rituel attire plusieurs dizaines de cavaliers et un nombreux public.

Après le déjeuner, la compagnie se forme et se rend à l’église pour la grand-messe militaire en présence d’autres confréries Saint-Eloi de Wallonie. Cette année, seules celles de Bouillon et de Jumet étaient représentées. La matinée se poursuit avec la sortie de l’église, la remise des médailles et une salve devant le monument aux morts.

Midi est sonné lorsque la procession prend son envol en direction Somzée. Les estomacs tiraillent et il est 14h lorsque la statue de saint Éloi est déposée en sa chapelle de la rue d’Hanzinne pour la pause de midi. Le village retrouve son calme jusque 17h. Les troupes se reposent dans les pelouses, sous les tonnelles et dans les habitations. C’est souvent le moment des retrouvailles pour les familles et les amis qui ne reviennent généralement que le jour de Saint-Eloi.

La compagnie se reforme et, à hauteur de la boulangerie locale, la batterie interprète traditionnellement la "Marche des Turcs" en hommage à l’exécution de soldats turcs tués à cet endroit. Le soleil s’est invité pour la rentrée et le cœur du village est noir de monde. Ce sont les pèlerins qui prennent possession de la statue de saint Éloi qui rentre solennellement à l’église. En son honneur, un cantique est chanté et l’on sent bien qu’il prend aux tripes des Laneffois, qu’ils soient marcheurs ou pas.

L’apothéose de la marche s’achève par un bataillon carré sur la place Saint-Lambert et une salve tonitruante qui disloque les rangs et fait place à la fête qui s’est encore poursuivie durant toute la journée de lundi. Après la messe en mémoire des marcheurs défunts, une visite au cimetière a clôturé la partie officielle de la marche.