Éviction de Corine Mullens à Rochefort : «Un manque de leadership», dit le MR

Parmi ces différents points, il cite:

"Le manque de leadership et son mode de fonctionnement individualiste dans la gestion quotidienne et des projets.. L’absence de vision et d’actes à moyen et long terme pour l’avenir de la ville.. L’absence de cohésion dans la communication des décisions du Collège.. Le manque de constance dans sa présence à l’hôtel de Ville, entraînant un retard dans le travail quotidien de l’administration.. L’absence de volonté de travailler avec l’ensemble de sa formation politique.. Le manque de disponibilité envers les citoyens, notamment par l’arrêt des permanences.. Des retards réguliers à des réunions avec personnes externes à la Ville.. Des relations conflictuelles lorsque l’avis de ses interlocuteurs différent du sien. Depuis septembre 2021, différentes actions ont été menées afin de résoudre les points cités. Parmi ceux-ci, nous pouvons énumérer, chronologiquement:. Une rencontre entre la Bourgmestre ff, notre chef de file et le Bourgmestre en titre. Une séance de supervision et de médiation entre la Bourgmestre ff, les membres du Collège, notre chef de file et le Bourgmestre en titre.. Un ultime avertissement du Bourgmestre en titre à la Bourgmestre ff, en présence des membres du Collège et de notre chef de file.. Des séances de réflexion collective au sein du groupe des élus MR.

Force est de constater que malgré ces nombreuses tentatives d’amélioration et avertissements, nous n’avons remarqué aucun changement", dit le Groupe Cap2030. Mais au contraire une détérioration de la situation. Ce lundi 13 juin, après la séance du Collège, cinq membres du groupe MR ont donc rencontré Mme Mullens pour lui notifier son changement de fonction. Lors de cette rencontre et dans l’objectif de la poursuite d’une collaboration saine et constructive, nous avons proposé à Corine, une communication positive pour sa sortie, à savoir d’être déchargée de sa fonction de Bourgmestre ff pour raisons personnelles. Ce choix de communiquer était motivé, malgré les nombreux échecs par le fait que cette décision était humainement difficile mais politiquement nécessaire pour les habitants de la ville et ses villages. Dans le milieu sportif, il est courant de remplacer le coach quand l’équipe ne fonctionne pas."