Douze nouveaux chefs et maîtres d’hôtel diplômés de Dinant

Les convives, parmi lesquels le président du centre, M. Malevez, ont beaucoup apprécié les menus et félicité les formateurs Nathalie Roloffe, Sophie Besnard, Pierre Van Espen et Jean-Claude Terlier. Le jury était composé d’Alain Borguet et de Frédéric Duson. Pour chaque menu, les chefs proposaient un choix entre trois entrées, trois plats et trois desserts.

Les cuisiniers et maitres d’hôtels sortants

Les cuisiniers sortants, aux fourneaux, ce soir-là, outre les deux déjà cités sont: Cécile Baudoin, de Furfooz, Thomas Lefebvre, d’Aye, Alexis Mathias du restaurant l’Entretien, à Eghezée, Gaëtan Patin et Luis Fernando Pinango-Guramato, d’Ebly, Thomas Soas de Ciney et Aeris Wouters, travaillant au restaurant Chez Bouboule à Dinant. Les maîtres d’hôtel sortants sont Charles Blocry, de Walcourt, Arnaud Dossogne, de Barvaux-sur-Ourthe, Janelle Godart, de Ciney, travaillant au restaurant Concept gourmand, à Ciney, Mehdy Lacroix de Virelles et Manon Voss de St-Remy travaillant au restaurant l’Eau blanche à Lompret.

Des nouveautés à la rentrée

La prochaine rentrée au centre IFAPME de Dinant verra s’ouvrir quatre nouvelles options: il s’agit de formations de mécanicien cycles, de technicien commercial en vins et spiritueux, de frigoriste et d’agent immobilier.

En ce qui concerne la seconde option, elle s’étalera sur deux ans. La première année concernera les spiritueux, la seconde amènera le candidat à la fonction de caviste.

Deux secteurs peinent, pour l’heure: l’Horeca et la boucherie. Les nouveaux sortants qui gravitent autour de l’Horeca n’auront aucun problème à avoir un horaire de travail. Restaurants et hôtels, où qu’ils soient, ont par ailleurs pas mal de problèmes à trouver du personnel. Ils comptent sur les étudiants avec les vacances qui approchent. Autre secteur qui a des places vacantes et qui devient un métier en pénurie et donc en quête de personnel: la boucherie. C’est aussi une option développée par l’IFAPME de Dinant, notamment.