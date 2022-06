Une femme accusée de pourrir l'ambiance dans un quartier de Namur

Les faits ont eu lieu en 2018. Quand on lui demande de s’expliquer au sujet des faits de harcèlement qui lui sont reprochés, Marie charge la barque de son meilleur ennemi. "Je suis étonnée que ce soit moi qui me retrouve devant le tribunal. Depuis qu’il est arrivé en face de ma maison, il me fait vivre un enfer. Il m’insulte et me fait des gestes obscènes, se gare n’importe où, a installé une terrasse illégalement, il y a des bagarres, du tapage nocturne,… Je subis, les voisins ont peur de lui. J’en ai parlé au bourgmestre qui a menacé de faire fermer son établissement. Je veux juste préserver la paix de mes locataires et les garder."

MeMaudoux a pris la parole pour son client, qui réclame 10000€: "Elle parvient encore à vilipender sa victime mais elle est bien le principal élément perturbateur du quartier qui souffre réellement de son aigreur. Ses locataires, qu’elle veut défendre, font partie de ses victimes. Elle tyrannise et hystérise le quartier. Une médiation a été proposée et elle l’a rejetée."

Le parquet réclamait une peine de travail de 50 heures contre "celle qui se mêle de tout ce qui se passe dans le quartier" . Le conseil de Marie, estimant qu’elle est dans son droit quand elle dépose plainte pour des nuisances bien réelles, plaidait l’acquittement.

Ce vendredi, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise psychiatrique de l’intéressée.