Une embardée causée par une remorque trop chargée sur la N4 à Assesse

Samedi vers 10 h 30, un accident s’est produit sur la N4 à hauteur d’Assesse. Une voiture tractant une remorque de matériaux, trop chargée, a fait une embardée alors qu’elle circulait en direction de Marche-en-Famenne. La voiture a heurté la berme centrale et la remorque et son contenu se sont renversés sur la chaussée en obstruant le passage. Une équipe de la WPR de Namur s’est chargée des constatations et du balisage routier tandis que le dépanneur Jérôme Loriers, de Courrière, évacuait la voiture et la remorque accidentées.