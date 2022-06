Gembloux: début imminent d'une étude pour des aménagements cyclables sur la N4

Le besoin est présent

Comme le souligne Michaël Pluijgers, du Gracq Gembloux, le besoin d’une liaison de ce genre est plus important que jamais. "Aujourd’hui, beaucoup de gens s’interrogent face à l’augmentation des prix de l’énergie. L’essence est devenue tellement chère, que beaucoup voudraient se déplacer autrement, mais ils sont bloqués par une peur qui est légitime" , estime le Gembloutois faisant référence à différents accidents survenus ces derniers mois, dont certains à l’issue mortelle.

"Et puis, quand on voit les problèmes de pollution ou de santé, le vélo peut être une solution. Certes, tout le monde ne pourra pas pratiquer, mais de plus en plus pourraient." Michaël Pluijgers rappelle d’ailleurs que la Région entend faire passer de 1% à 5% la part des déplacements à vélo d’ici 2030. "Si on fait des aménagements cyclables entre Namur et Wavre, dans une zone aussi densément peuplée, il est clair que le nombre de cyclistes sera décuplé. Ça ne fait aucun doute."

Fixés d’ici le printemps

La bonne nouvelle pour ces cyclistes convaincus et ceux à venir, c’est que le ministre Henry a fait savoir lors d’un échange avec Gauthier le Bussy (Écolo), échevin de la Mobilité, que les choses avançaient. La Sofico, chargée du financement des aménagements de la N4, a chargé un bureau spécialisé de réaliser l’étude de faisabilité. "Le CA de la Sofico a ratifié l’offre. L’étude devrait commencer sous peu, et durer, a priori, 6 mois. On devrait être fixés pour le printemps prochain" , a indiqué Gauthier le Bussy, précisant que les Communes et les différentes sections Gracq seraient associées au processus. Ce dernier se déroulera en plusieurs étapes. Tout d’abord, une série de variantes seront identifiées. Ensuite, celle considérée comme étant la meilleure, fera l’objet d’analyses en profondeur. "Afin que les crédits promis pour les cyclostrades puissent enfin être mobilisés."

Inscrire le projet dans la durée

Du côté du Gracq, si on regrette que le délai ait été si long, on se réjouit néanmoins d’avoir été entendu.

" C’est satisfaisant. Et puisqu’il s’agit d’une étude de conception-réalisation, cela veut dire que des aménagements pourront être rapidement mis en place" , souligne Michaël Pluijgers. Tout ne se fera pas d’un seul bloc.Certains aménagements, moins contraignants, seront réalisés avant d’autres. "Mais ce qu’il faut espérer, c’est que le projet sera inscrit dans la durée et qu’il continuera malgré de potentiels changements politiques après les élections régionales" , conclut Michaël Pluijgers.