45e Jivs à Saint-Denis: l’édition de la longévité et de la renaissance (Photos et vidéo)

"Nous avons même eu peur qu’il n’y ait plus jamais de Jivs" , témoigne Alain Conobert, l’un des fondateurs des jeux créés en 1976. Mais ce week-end, enfin, la 45e édition a pu se tenir à Saint-Denis, grand vainqueur de l’édition 2019. "Et cette édition est finalement celle de la longévité et de la renaissance" , livrait dimanche Joël Botilde, président du jury, sourire aux lèvres. Le plaisir de se retrouver a effacé les galères des mémoires. Cette réussite est avant tout celle de toutes les générations des différents villages qui se sont se mobilisées pour donner vie aux jeux.

"On voit que les jeunes ont répondu présent. Et certains anciens, qui avaient décidé de laisser leur place, n’ont pas hésité à revenir pour donner un coup de main." Le résultat: une édition à l’affluence rare. Pour la seule soirée de samedi, lors de laquelle la parking a été saturé, les organisateurs avancent le chiffre de 4000 personnes sous le chapiteau.

La rage de vaincre

Côté compétition, la motivation n’a pas non plus fait défaut. La lutte a été acharnée. Ce dimanche matin il était tout simplement impossible de dégager un gagnant potentiel tant les différents villages se tenaient dans un mouchoir de poche. Si Meux figurait en tête devant Grand-Leez, Sauvenière et Éghezée, le quatrième était toujours en mesure de prétendre au titre. Les jeux sont bon enfant, mais la rage de vaincre n’est pas à sous-estimer. Le soin mis dans la réalisation des chars qui défilent le dimanche matin en est la preuve.

Tommy, Ragnar et toute la bande

Cette année, c’est sur le thème "Netflix" que les villages ont redoublé d’efforts pour se départager et ravir le public.

Saint-Denis, qui a été jusqu’à créer un véritable drakkar, avait choisi la série Vikings .

Ambiance plus eighties pour Éghezée et un char aux couleurs de la série Stranger Things accompagné d’une véritable voiture de police qui sent bon l’Amérique.

Pour sa part, Grand-Leez a mis à l’honneur la série coréenne phénomène Squid Game et ces jeux d’enfants aussi simples que mortels.

Paris sportifs, whisky, cigarettes, gants de boxe et béret, Meux a rendu hommage au clan Shelby ( Peaky Blinders ).

Enfin, Sauvenière avait sorti les dragons, les marcheurs blancs et les épées sur le thème de Game of Thrones .

Tous avaient mis la barre très haut avec un sens du détail qui laisse admiratif. Pour quel résultat? Ce sera à découvrir dans notre édition de ce mardi.