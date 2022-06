Le point a été débattu au conseil communal, qui a décidé, le 28 juin 2021, de la mise en vente du terrain sous forme d’un appel à projets.

Dans un souci d’une bonne information, le collège a présenté le concept lors d’une rencontre citoyenne le 22 septembre 2021.

Pour être certains de ne pas voir n’importe quoi s’ériger sur ce terrain, inscrit en zone d’habitat au plan de secteur, plus de 200 riverains ont déposé une pétition au collège communal.

Celui-ci en a tenu compte. Et tout en réaffirmant sa volonté de trouver un nouvel avenir pour le terrain de foot, il a voulu associer la population à la réflexion. Il a fait appel à un bureau indépendant, UpCity, qui a organisé deux ateliers participatifs, les 5 et 12 mai. Les signataires de la pétition ont été avertis personnellement, ainsi que la population d’Yvoir via un toutes-boîtes et par les réseaux sociaux.

Les participants, une vingtaine pour les deux ateliers, étaient invités à réfléchir pour définir les grandes intentions en termes de construction, d’aménagement communautaire et de mobilité, en tenant compte des contraintes, entre autres le fait que le terrain se trouve en zone inondable.

Les propositions du collège

Le collège a présenté les résultats de cette consultation. On s’attendait à voir la salle du Maka remplie. Il y avait en tout 22 personnes, dont cinq membres du collège communal, deux conseillers communaux et la responsable du service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire à l’administration, soit 14 habitants. L’opération a coûté un peu moins de 8000 €, ce qui a fait dire à certains que " la démocratie coûte cher".

De ces ateliers, il ressort que l’ensemble des participants ne désire pas d’habitations sur cette zone. Ils privilégient un grand espace vert et des équipements communautaires comme une zone de sport, des terrains de jeux pour les enfants et les mouvements de jeunesse.

Une chose est claire pour les habitants. S’il doit y avoir des habitations, la partie qui leur serait réservée doit être réduite et intégrée et se situer dans le prolongement de la zone résidentielle Sur Champt, cela sans circulation de transit entre la route régionale et le centre du village.

Le bourgmestre Patrick Evrard a fait part des intentions du collège. Pas de vente sans conditions, prévoir une extension limitée de la zone résidentielle Sur Champt sous la forme de deux à trois petits immeubles à appartements dont la conception ne doit pas faire obstacle à la vocation de bassin naturel d’orage. Ils doivent s’intégrer harmonieusement dans le reste du quartier et se situer du côté nord du terrain. Pas question non plus de voiries de transit, mais la création éventuelle d’espaces de stationnement et une connexion aménagée avec le parc et une aire multisports.

Le dossier reviendra bien évidemment sur la table du conseil.