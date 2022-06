Rochefort: plus de 1000 m² dédiés aux Playmobil

L’association des 150 ans de la gare de Jemelle, sur une idée de Pierre Mahin, a organisé au hall omnisports une exposition-vente qui signait la reprise des activités. En vedette, on retrouvait les Playmobil, la célèbre marque de jeux et jouets qui va bientôt fêter ses 50 ans. À Jemelle, on avait disposé les produits phares de la marque sur des dioramas de 1000 m², sur des thèmes variés tels que Rome, l’Égypte, la Gaule, les Vikings, le Far West, etc. Le tout déployé sur 150 m de tables. On pouvait également admirer deux circuits de trains et une carrière avec ses engins et camions. L’événement a attiré plus de 700 visiteurs en trois jours. Et pas toujours des jeunes ou très jeunes. Les exposants venaient de Belgique, France et Luxembourg. L’un d’eux avait fait le déplacement depuis Valence.