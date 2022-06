L’initiative est gratuite et ouverte à tous. Différentes associations mettent la main à la pâte. Il y a naturellement des Beaurinois, mais aussi des forces vives issues de la commune d’Houyet et d’ailleurs. Car, si l’événement fait désormais partie des classiques à Beauraing, il demeure " difficile de trouver des réparateurs ", confie M. Claes. Pour tenter de se faire connaître, les organisateurs ont poussé les portes d’une école et sont allés à la rencontre des jeunes.

Des mains habiles ont répondu à l’appel. Dans tous les domaines, et pas exclusivement dans l’électroménager. Une équipe de couturières efficaces a ainsi répondu à l’appel. Un rémouleur était également présent. Il y avait également des personnes liées à l’intendance. Avant de s’initier à la réparation, des formations sont dispensées, mais au départ, la participation au Repair Café ne nécessite rien d’autre que l’envie d’être un bénévole convaincu et motivé.

Pour ne pas empiéter sur le travail d’indépendants sur place, l’équipe veille à ne pas proposer tous les services. " On ne va pas proposer des réparations sur des vélos alors que sur le territoire communal, il y a des indépendants qui sont en place. On n’est pas là pour faire de la concurrence ", explique un organisateur.