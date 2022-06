Gesves-Assesse: une répartition de mandats compliqué au sein de l'ASBL supracommunale:

Dans l’impasse, le point avait été reporté. Ce jeudi soir, pareil point devait être validé à Assesse, autre commune active au sein de cette ASBL supracommunale. Ce qui a permis aux choses de rentrer dans l’ordre: il semble que la veille, les autorités communales gesvoises n’avaient pas pris connaissance du dernier tableau reprenant les répartitions exactes. Si l’affaire est réglée, le conseil de Gesves devra à nouveau se réunir pour approuver la bonne répartition.

Avant ce point, Xavier Sohet, coordinateur du GAL Tiges et Chavées, a présenté le futur parc naturel Cœur de Condroz qui devrait regrouper six communes: Assesse, Gesves et Ohey, du GAL des Tiges et Chavées, et trois autres communes, Ciney, Hamois et Havelange. Elles partagent la même vision de l’avenir de leur territoire. Il se base sur une structure et une équipe au service du développement durable et se donne des moyens pour mener des projets à l’échelle transcommunale. Le parc naturel est un territoire rural avec un intérêt biologique et géographique, prévoyant des activités humaines.

Il aura comme missions la protection, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel, des paysages et l’aménagement du territoire. Xavier Sohet a insisté sur l’innovation et l’expérimentation, sur l’importance des partenariats et de la coopération. Ce projet s’inscrit dans la continuité des activités du GAL, afin de répondre aux besoins des habitants, des Communes et des acteurs de terrain. Le conseil, unanime, a approuvé le dépôt de candidature à la reconnaissance de ce parc.