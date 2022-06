Foot de Dinant : l'histoire de gros sous n'est pas terminée

Parallèlement, dans cette procédure d’appel, le club attaqué a contre-attaqué, par une tactique de "demande reconventionnelle".Ce n’est pas du jargon footballistique, mais judiciaire. Il s’agit à son tour de réclamer à celui qui réclamait 1750 euros une somme de 6600 euros, estimant que l’ancien président Wilmart, qui était aussi trésorier de l’ASBL, s’est remboursé de prêts qu’il aurait consentis au club sans pouvoir apporter la preuve de ces prêts. Sur ce point précis, le tribunal civil de Dinant a rouvert les débats, programmés en avril 2023.

Le match n’est pas terminé mais cette fois, la balle est dans le camp de la nouvelle direction du Royal Football Club, présidé par Marc Henquin, les vice-présidents étant Marc Drugmand et Henri Kadima.

Le solde de 18 ans de présidence

Comment en est-on arrivé à la situation actuelle? Il faut replonger dans une querelle assez ancienne. Jean Wilmart a quitté la présidence du club en 2015 (il y était depuis 1997). Ou plutôt il a été poussé vers la sortie. L’ASBL avait besoin de la garantie d’un prêt de 35000 € par la Ville de Dinant. Cette dernière l’a accordée, avec la condition, notamment celle de l’échevin des Sports du moment Christophe Tumerelle, que M.Wilmart s’en aille. Donc il est parti. Le club, lui, rembourse toujours cet emprunt de 10 ans à concurrence de 345 euros par mois; il en a encore pour 3 ans. Financièrement, cela se passe bien, commente le vice-président Marc Drugmand: "On reste raisonnables, on rembourse nos dettes et ça fonctionne bien."

Jean Wilmart, considérant qu’il avait été viré comme un malpropre après autant d’années de service, a réclamé des sommes que l’on devait encore lui rembourser, arguant que s’il n’avait pas prêté régulièrement de l’argent au club, ce dernier aurait été en grand péril. Voilà comment tout est parti.

Enjeu humain, plus que financier

Si, en première instance, le juge de paix a condamné le Royal Football Club Dinant à rembourser à l’ancien président Wilmart la somme qu’il réclamait, avec intérêts, en degré d’appel, le juge du tribunal civil a réformé ce jugement. Et de considérer que le premier juge avait fait grand cas du manque de collaboration de la partie attaquée, n’alimentant pas le travail d’un expert-comptable mandaté pour éclairer la situation. Non, vient de dire le nouveau juge, on ne renverse pas la charge de la preuve: "Celui qui fait valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent." Or, selon l’instance d’appel, " seules existent des notes manuscrites rédigées unilatéralement par l’intimé Jean Wilmart lui-même" . Il existe donc un doute.

Le club de foot va donc recouvrer ses 1750 euros, bloqués sur le compte tiers d’un avocat.

Par contre, il espère récupérer 6600 euros, somme prélevée par Jean Wilmart avant son départ pour le remboursement de prêts qu’il avait consentis à celui qui était alors "son" club. On reparlera de cette demande reconventionnelle de la nouvelle direction du club lors de la réouverture des débats, "afin que Jean Wilmart puisse déposer toute pièce justificative de nature à étayer ses dires" .

Le match n’est pas terminé et il est rude. Même si les enjeux financiers ne sont pas énormes, même si l’on se trouve dans une toute petite division sur le plan judiciaire, on se bat. Et ce n’est pas du jeu.