Éoliennes à Mette: du vent!

Emmené par Marie-Thérèse Gaspart, un petit groupe d’habitants a battu la campagne pour mieux appréhender l’impact visuel qu’aurait ce projet. Il s’agit concrètement de désapprouver la construction, entre Maison et Lesve, de cinq éoliennes d’une hauteur prévue de 180 mètres, soit 30 mètres de plus que celles refusées en 2016 (" et 30 mètres de plus que le plus haut bâtiment de Belgique, la tour du Midi…" ). Robert Maurice, Brognois et ancien membre de la CCATM, ne s’attendait pas à " redevenir un Don Quichotte chassant des moulins ". Pour lui, il importe de respecter la zone reconnue d’intérêt paysager inscrite en superposition du plan de secteur.