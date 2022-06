Dinant: rencontre littéraire sur la péniche

À bord de l’embarcation cette année, Nicolas Mathieu (lauréat du prix Goncourt 2018 avec Leurs enfants après eux), accompagné de son ami et auteur de bandes dessinées Pierre-Henry Gomont ( La fuite du cerveau ). Ensemble, ils signent deux albums jeunesse: Le secret des parents et La grande école . Au programme, rencontre et discussion autour des œuvres des deux auteurs au premier étage du Syndicat d’initiative suivi d’une séance de dédicace à bord de la péniche. Une rencontre organisée dans le cadre du festival littéraire et itinérant Passerelles d’Europe, de l’association Caranusca en partenariat avec la bibliothèque et le Syndicat d’initiative de Dinant.