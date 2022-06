CHRONIQUE WALLONNE CHÎJES ET PASQUÉYES

R'vazî èt spot: I nos faurè pwarter nosse boûsse à maule!

Tûzadje: Minme quand gn-a nin d' qwè rîre, li walon trove co one manière di dîre plaîjante au d'là! Nos-avans mougnî nosse blanc pwin divant l' nwâr, contraîre à nos parints. Portant, s'on-z-î tûze bin, nos-avans d'pus d' chance qui zèls. Pace qui, s'on s' sét passer di tot ç' qui gn-a vraîmint nin dandjî, gn-a co moyin d' fé, don! Naturélemint, s'on vout aurder li minme vikérîye qu'i-gn-a dîj ou vint' ans, i faurè pwârter nosse boûsse à maule po-z-awè brâmint dès p'tits. Con'choz bin l' cinse èwou ç' qu'i s' trove, ci maule-là?

S'apinse one saquî: On mète à r'ployî d'on munusier, i mèseure deûs mètes. On mète ruban d'one costri, ça mèseure on ète èt d'méy. C'è-st-à s' dimander s'i-gn-a dès mètes d'on mète! (P. Faulx).

Po rîre one bouchîye

- Po vos r'taper tot-à faît, Jule, di-st-i l' médecin, vos-aloz arèter lès drogues èt, à dater d'audjoûrdu, vos mètroz one broke tos lès djoûs au nût, quinze djoûs au long. Ça îrè po lès mète?

- Bin oyi, don, docteûr, dji n' so nin si bièsse qui ça, don! Lès brokes, dji sé bin bin qui ç' n'èst nin à mète è s' bouche, come mi vî mounonke l'aveut faît.

- A la boune eûre, insi. Adon, dji vos r'wè dins quinze djoûs.

- Mins, dijoz, docteûr, là qu' dj'î sondje, li broke qui dj' mèt au nût, à quéne êure mè l' faut-i r'ssatchî?

Cor one

Li Djo rintère è s' maujone al roséye sint matin après awè passé tote li gnût au cabarèt.

- èt adon, mon parent, qu'èle lî dit s' feume tot l' vèyant rariver, li chîje a stî bone?

- bin jusqu'asteûre, oyi, dji n'a nin yeû à m' plinde...

Lès djeus da matante Cédonîye: Saurîz r'trover li bon mot avou lès lètes qui noste imprimeû a lèyî tchaîr. èt lès r'mète come dji n' vou dji n' pou?

jîsche.

Rèsponse: chîjes.