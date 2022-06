Un Namurois condamné pour détention d'images pédozoophiles

Entre 2013 et 2020, le prévenu a téléchargé environ 100000 fichiers pornographiques, dont certains relevaient donc de la pédopornographie. "C’est vrai, je téléchargeais des films et des vidéos relatifs à la zoophilie ou au bondage. Mais les enfants ne m’intéressent pas, je ne suis pas pédophile. Sur la plateforme de téléchargement que j’utilisais, on télécharge par dossiers entiers où tout n’est pas forcément trié et où l’on trouve du tout-venant. J’ai fait confiance aux gens et il y avait ces images dedans. Pour avoir accès au dossier, il fallait le télécharger au préalable. Je n’avais pas l’intention de consulter de la pédopornographie, mais c’est arrivé."